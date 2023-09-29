Зранку окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву, влучили в об’єкт інфраструктури

Російські загарбники завдали чергового ракетного удару по Миколаєву рано вранці 29 вересня.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Зранку, 29 вересня, близько 04:13 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було ліквідовано о 06:45. Детальна інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Протягом минулої доби окупанти обстріляли акваторію Очаківської громади з артилерії, а сьогодні, близько 4 ранку, ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території житлового сектору. Пожежу ліквідовано, без жертв, постраждалих та руйнувань.

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