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Зранку окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву, влучили в об’єкт інфраструктури

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ракети
Російські загарбники завдали чергового ракетного удару по Миколаєву рано вранці 29 вересня.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Зранку, 29 вересня, близько 04:13 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було ліквідовано о 06:45. Детальна інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Протягом минулої доби окупанти обстріляли акваторію Очаківської громади з артилерії, а сьогодні, близько 4 ранку,  ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території житлового сектору. Пожежу ліквідовано, без жертв, постраждалих та руйнувань.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Огусто
    Другий вибух був дуже потужний.

    І, шановні писаки, я розумію, що вас у вухо шепочуть, що потрібно писати, але!!! Займається "трава" у рашистів в Криму, коли вони усі наші ракети "позбивають. Краще вже не пишіть того, що трава горить.
    Як би воно там не було, але ці ******** кудись та й попадають, тим більш іскандерами. ППО треба тут, коли вже надумали відродити довоєнний движ в небі. Бо радіус до 500 км, Миколаїв все схавує, дістануть звідусіль ті *******.
  • Огусто
    Ніколи стільки не брешуть, як перед виборами, під час війни і після полювання.
  • Валентин Пруденко
    "Займання сухої трави"! В коментарі чудово все, особливо те, що він "злизаний" з типових коментарів кацапської влади! Там теж, щоб не горіло - суха трава!)
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