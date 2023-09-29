Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 277 660 осіб (+340 за добу), 4 687 танків, 6 409 артсистем, 8972 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 277 660 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.23 орієнтовно становлять: особового складу - близько 277660 (+340) осіб;

танків - 4687 (+8) од;

бойових броньованих машин - 8972 (+10) од;

артилерійських систем - 6409 (+34) од;

РСЗВ - 794 (+1) од;

засоби ППО - 536 (+1) од;

літаків - 315 (+0) од;

гелікоптерів - 316 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4991 (+34);

крилаті ракети - 1529 (+0);

кораблі /катери - 20 (+0) од;

підводні човни / submarines - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 8836 (+21) од;

спеціальна техніка - 930 (+1). Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог намагався наступати біля Мар’їнки, але безуспішно, в районі Урожайного ЗСУ відбили атаку росіян, - Генштаб

Автор: Марина Макєєва