Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 277 660 осіб (+340 за добу), 4 687 танків, 6 409 артсистем, 8972 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 277 660 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 277660 (+340) осіб;
- танків - 4687 (+8) од;
- бойових броньованих машин - 8972 (+10) од;
- артилерійських систем - 6409 (+34) од;
- РСЗВ - 794 (+1) од;
- засоби ППО - 536 (+1) од;
- літаків - 315 (+0) од;
- гелікоптерів - 316 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4991 (+34);
- крилаті ракети - 1529 (+0);
- кораблі /катери - 20 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8836 (+21) од;
- спеціальна техніка - 930 (+1).