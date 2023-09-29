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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 277 660 осіб (+340 за добу), 4 687 танків, 6 409 артсистем, 8972 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 277 660 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 277660 (+340) осіб;
  • танків - 4687 (+8) од;
  • бойових броньованих машин - 8972 (+10) од;
  • артилерійських систем - 6409 (+34) од;
  • РСЗВ - 794 (+1) од;
  • засоби ППО - 536 (+1) од;
  • літаків - 315 (+0) од;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4991 (+34);
  • крилаті ракети - 1529 (+0);
  • кораблі /катери - 20 (+0) од;
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8836 (+21) од;
  • спеціальна техніка - 930 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 277 660 осіб (+340 за добу), 4 687 танків, 6 409 артсистем, 8972 броньовані машини 01

Автор: Марина Макєєва

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