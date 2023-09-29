Новини

Україна заслуговує стати членом НАТО, це єдина дієва безпекова перспектива для Європи, - Зеленський

1 34336
зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом формат "Україна-НАТО".

Про це йдеться у зверненні Зеленського, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна заслуговує стати членом НАТО і стане обов’язково. І це не просто наша українська амбіція – це єдина дієва безпекова перспектива для Європи, яка гарантує реальний тривалий мир. Працюємо над тим, щоб був практичний прогрес питання про членство в Альянсі", - зазначив Президент України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг: "Що сильнішою стає Україна, то ближче ми підходимо до завершення російської агресії"

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Ustym Karmaliuk
    можна вже якось припинити цей словесний понос?
  • artem4ik 49b379f5
    зелемскай чому ми ще не в НАТО от такий ти говнокомандувач
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    И это говорит человек, который вплоть до осени 2022 года вместе со своей свитой толкал гнилую идею о том, что "в НАТО нас не ждут" и всячески саботировал реформы необходимые для интеграции в западный мир.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини