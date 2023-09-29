Україна заслуговує стати членом НАТО, це єдина дієва безпекова перспектива для Європи, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом формат "Україна-НАТО".
Про це йдеться у зверненні Зеленського, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна заслуговує стати членом НАТО і стане обов’язково. І це не просто наша українська амбіція – це єдина дієва безпекова перспектива для Європи, яка гарантує реальний тривалий мир. Працюємо над тим, щоб був практичний прогрес питання про членство в Альянсі", - зазначив Президент України.