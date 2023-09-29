Байден: Рух Трампа - загроза демократії

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що його попередник Дональд Трамп підтримує екстремістські сили в лавах Республіканської партії, що може становити загрозу для американської демократії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

"Зараз в Америці відбувається щось небезпечне. Існує екстремістський рух, який не поділяє основні переконання нашої демократії: рух MAGA (Make America Great Again - гасло кампанії Трампа на минулих виборах. - Ред.)", - сказав Байден.

Він вважає безсумнівним, що Республіканська партія "керується і залякується республіканськими екстремістами MAGA".

Також читайте: Трамп назвав генерала Міллі "зрадником" і заявив, що той "заслуговує на страту". Міллі обіцяє захистити свою родину

"Їхній екстремістський порядок денний, якщо він буде реалізований, докорінно змінить інститути американської демократії, якими ми їх знаємо", - вважає Байден.

"Трамп каже, що Конституція дає йому право робити все, що він захоче на посаді президента. Я ніколи не чув, щоб президенти говорили це жартома", - додав він.

Також Байден натякнув на нещодавні слова Трампа про те, що голова Об‘єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі нібито "заслуговує смерті". І сказав, що мовчання республіканців щодо цього коментаря було "оглушливим".

Також читайте: Суд визнав Трампа винним у шахрайстві, тепер проти нього можуть почати провадження, - ЗМІ

"Ми всі повинні пам'ятати: демократії не обов'язково гинуть під дулом гвинтівки. Вони можуть загинути, коли люди мовчать, коли вони не можуть піднятися", - зазначив президент.

"Я вірю у вільні та чесні вибори і мирну передачу влади. Я вірю, що в Америці немає місця - жодного, жодного, жодного - політичному насильству", - додав Байден.