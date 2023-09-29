Внаслідок ворожих обстрілів минулої доби загинули три мешканці Херсонщини
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За минулу добу противник здійснив 96 обстрілів Херсонської, випустивши 671 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, СПГ, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 45 снарядів.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію парку у Бериславському районі. Через російську агресію 3 людини загинули", - йдеться в повідомленні.