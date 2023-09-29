Внаслідок ворожих обстрілів минулої доби загинули три мешканці Херсонщини

За минулу добу противник здійснив 96 обстрілів Херсонської, випустивши 671 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, СПГ, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 45 снарядів.

Автор: Марина Макєєва