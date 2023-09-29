Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні $300 млн

300 мільйонів доларів вилучені з проєкту оборонного бюджету США і за їхнє ухвалення Палата представників Конгресу голосувала окремо.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Палата представників Конгресу США пізно вечері у четвер проголосувала за виділення Україні 300 мільйонів доларів на підтримку України.

Крім того, у Палаті представників був ухвалений законопроєкт про витрати на оборону на суму на суму 826 мільярдів доларів.

Хоча обидва проєкти були схвалені, демократи побоюються, що виділення допомоги України в окремий законопроєкт буде представлений російською пропагандою як відмову від України.

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"Росіяни добре знаються на пропаганді. Це буде виглядати як відмова Америки від своїх зобов'язань щодо України", – сказав член комітету Палати представників з питань збройних сил, демократ Адам Сміт.