Ворог знову завдав удару по Куп’янську ракетою "Гром Е-1", без простраждалих

Минулої доби ворог обстрілював цивільне населення прифронтових та прикордонних міст і сіл Чугуївського та Куп’янського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"По Куп’янську ворог завдав удару ракетою "Гром Е-1". Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, без постраждалих. Внаслідок обстрілів сіл Кіндрашівка та Кутьківка Куп'янського району сталися лісові пожежі.

У с. Западне Куп'янського району обстрілом пошкоджено житловий будинок.

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