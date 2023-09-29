Ворог знову завдав удару по Куп’янську ракетою "Гром Е-1", без простраждалих
1 4231
Минулої доби ворог обстрілював цивільне населення прифронтових та прикордонних міст і сіл Чугуївського та Куп’янського районів області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"По Куп’янську ворог завдав удару ракетою "Гром Е-1". Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, без постраждалих. Внаслідок обстрілів сіл Кіндрашівка та Кутьківка Куп'янського району сталися лісові пожежі.
У с. Западне Куп'янського району обстрілом пошкоджено житловий будинок.