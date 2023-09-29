Пентагон не може підтверджувати чи спростовувати чутки про загибель командувача ЧФ РФ

У Пентагоні поки не знають, чи живий командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов після удару по штабу.

Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"У мене наразі немає підтверджень. Я бачила ці повідомлення, але зараз нічого не можу підтвердити", – сказала Сінгх.

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Нагадаємо, 22 вересня 2023 року штаб Чорноморського флоту РФ був уражений ракетами. Після того у споруді виникла пожежа. Окупанти заявили про одного ліквідованого, (а згодом зниклого безвісти) росіянина.

Сили спеціальних операцій заявили внаслідок удару було ліквідовано командувача ЧФ РФ Віктора Соколова.

Пізніше Міноборони РФ оприлюднило відео з Соколовим, який бере участь у військовій нараді. У ССО заявили, що перевіряють дані про ліквідацію командувача ЧФ РФ.