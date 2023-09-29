ЄС надасть Україні та іншим країнам-кандидатам більше коштів для прискорення інтеграції, - єврокомісар Варгеї

Єврокомісія запропонує виділити більше коштів для країн-кандидатів, включаючи Україну, щоб прискорити підготовку до вступу в ЄС.

Про це заявив єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї в Іспанії після зустрічі міністрів ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Вісім країн наразі мають офіційний статус кандидатів у ЄС - Албанія, Боснія та Герцеговина, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Туреччина та Україна. Грузія та Косово є потенційними країнами-кандидатами.

"За кілька тижнів ви побачите, як ми представляємо новий погляд на розширення та пакет, який тепер буде включати 10 країн-кандидатів або країн з європейською перспективою", - заявив Варгеї під час обговорення, як ЄС має підготуватися до прийому нових членів.

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За його словами, ЄС буде прагнути допомогти країнам-кандидатам швидше підготуватися до вступу в Євросоюз за допомогою плану зростання Західних Балкан. Це допоможе скоротити "економічний та соціальний розрив" між цими країнами та рештою ЄС перед вступом.

Згідно з цією схемою, країни поступово отримають доступ до єдиного ринку ЄС із 450 мільйонами споживачів, де товари, послуги, робоча сила та капітал зможуть вільно переміщатися ще до того, як вони стануть повноправними членами ЄС.

"Ми хочемо створити можливість поступово інтегрувати ці країни у єдиний ринок, у чотири свободи, вже до вступу, тому що це буде на благо як Євросоюзу, так і країн-кандидатів", - наголосив єврокомісар.

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Пропозиція Єврокомісії також вимагатиме виділення більшої кількості грошей ЄС для кандидатів, щоб допомогти прискорити реформи, необхідні для приєднання. Кошти надійдуть на додаток до допомоги ЄС перед вступом для країн-кандидатів, яка у бюджеті блоку на 2021-2027 роки становить 14,2 мільярда євро.

Як зауважив Варгеї, ці заходи продемонструють, що ЄС готовий вітати нових членів та покласти на країни-кандидати відповідальність повною мірою використати ці можливості.