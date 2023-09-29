Сотні "вагнерівців" повертаються до Бахмуту, - британська розвідка

Сотні колишніх бойовиків ПВК "Вагнер" в останні тижні повертаються в Україну невеликими групами, щоб знову воювати в складі різних російських підрозділів.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на міноборони Сполученого Королівства.

Британці нагадали, що група "Вагнер" припинила участь в бойових діях в Україні на початку літа 2023 року, незадовго до невдалого заколоту й подальшої загибелі власника "Вагнера" Євгена Пригожина та інших ватажків в авіакатастрофі.

За даними британської розвідки, точний статус передислокованого персоналу незрозумілий, але цілком імовірно, що окремих осіб було переведено до частини офіційних російських сил.

Дивіться: Путін доручив екскомандиру ПВК "Вагнер" Трошеву формувати добровольчі підрозділи для війни проти України. ВIДЕО

"Деякі повідомлення свідчать про концентрацію ветеранів "Вагнера" навколо Бахмуту: їхній досвід, ймовірно, буде особливо затребуваний у цьому секторі. Багато хто буде знайомий із нинішньою лінією фронту та місцевою українською тактикою, оскільки минулої зими воювали на тій же території", - зазначають у британській розвідці.