З Нагірного Карабаху до Вірменії в’їхали вже майже 85 тисяч вірменів

Майже половина населення Нагірного Карабаху виїхали до Вірменії. Люди не захотіли залишатися у регіоні після його повернення під контроль Азербайджану.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на "Радіо Азатутюн", інформує Цензор.НЕТ.

В уряді Вірменії повідомили, що станом на 6:00 29 вересня кордон Вірменії перетнули 84 770 вимушених переселенців з Нагірного Карабаху.

За даними перепису населення у регіоні 2015 року, там проживало близько 145 тисяч осіб, майже всі – етнічні вірмени. Відтак Карабах залишила вже більша частина його мешканців.

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Нагадаємо, так званий президент "Нагірно-Карабахської республіки" Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування "республіки". 1 січня 2024 року припинить своє існування "Республіка Нагірний Карабах".