Протягом двох років Україна буде повністю готова стати членом ЄС, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Україна платить величезну ціну за своє бажання стати членом ЄС.

Про це він заявив в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ.

"Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб Україна стала повноправним членом Європейського Союзу. Це надзвичайно важливо для всіх українців. Я впевнений, що протягом двох років ми будемо повністю готові стати частиною Європейського Союзу", - сказав глава уряду.

Вісім країн отримали статус кандидата в ЄС, зокрема група країн Західних Балкан, які роками чекали наступного етапу в процесі вступу. За словами Шмигаля, Україна має унікальний випадок для членства в ЄС.

"Ми хочемо бути повноправним членом, тому що Україна сьогодні є унікальною країною в світі, яка заплатила таку величезну ціну за своє бажання стати членом Європейського Союзу. Жодна інша країна-кандидат на вступ до Європейського Союзу ніколи не мала такої величезної підтримки населення - понад 90 відсотків українців - які бажають стати повноправним членом Європи", - додав прем'єр.

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