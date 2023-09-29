Міноборони РФ заявило, що з 1 жовтня розпочнеться осінній призов на військову службу, зокрема й на окупованих територіях України
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У міністерстві оборони РФ оголосили про початок нового призову на військову службу з 1 жовтня. Зокрема, призов здійснюватиметься з тимчасово окупованих територій України, включаючи Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.
Про це йдеться у брифінгу міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Як стверджується, усі призовники проходитимуть службу на території Росії. У пункти дислокації ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях чи для виконання будь-яких військових завдань їх нібито не спрямовуватимуть.
Після "проходження служби" призовників обіцяють відправити додому.
У Генштабі РФ повідомили, що проведення додаткової мобілізації нібито не планується, оскільки "росіян, охочих воювати, достатньо".