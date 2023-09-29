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Міноборони РФ заявило, що з 1 жовтня розпочнеться осінній призов на військову службу, зокрема й на окупованих територіях України

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рф,призов,окупанти,мобілізація
У міністерстві оборони РФ оголосили про початок нового призову на військову службу з 1 жовтня. Зокрема, призов здійснюватиметься з тимчасово окупованих територій України, включаючи Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Про це йдеться у брифінгу міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як стверджується, усі призовники проходитимуть службу на території Росії. У пункти дислокації ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях чи для виконання будь-яких військових завдань їх нібито не спрямовуватимуть.

Після "проходження служби" призовників обіцяють відправити додому.

У Генштабі РФ повідомили, що проведення додаткової мобілізації нібито не планується, оскільки "росіян, охочих воювати, достатньо".

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Автор: Валерiя Сушкова

Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Хто не хотів покинути окуповані території, тепер піде воювати з українською армією в складі російської. Відтермінувань не буде, бронь тільки для "своїх".
    Ну не за красиві очі ж "освобождалі", тепер є "должок" перед "настоящєй родіной", який прийшов час "возвращать".
  • Serhiy Talatynnik
    Ну шо там любітєлі рюзькаха міра. Головне пакети не забудьте манкурти. В мене тітка живе в Кирилівці то виїжать відказалися бо в них дім та ложка і місце на базарі де рибкою торгують тай паспорти двохглавої курки отримали шоб дом не забрали. Як там дядя Саша готов новою родіну защіщать
  • Андрій Саган
    Я би ще й добавив,що ті хто навідріз відмовляються зараз йти воювати на боці України, також в майбутньому якщо щось піде не так будуть мати можливість проявити себе уже на другій стороні в обовязковому порядку
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