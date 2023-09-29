Пентагон відмовився називати кількість "Abrams", які отримає Україна

У Міністерстві оборони США не називають точної кількості танків Abrams, які Сполучені Штати передали Україні.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ.

"Не збираюся вдаватися в конкретні цифри або будь-які додаткові подробиці про те, скільки танків і коли прибудуть. Насправді українці повинні оголосити, коли вони будуть готові", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що перші танки Abrams вже прибули в Україну. Це підтвердив і президент Зеленський.

ЗМІ повідомили, що наразі в Україну США доставили менше половини з обіцяних танків Abrams.

Також дивіться: Бійці 92 ОШБр уразили ворожі танки Т-80, Т-72 та гаубицю Д-30. ВIДЕО