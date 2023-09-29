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Пентагон відмовився називати кількість "Abrams", які отримає Україна

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У Міністерстві оборони США не називають точної кількості танків Abrams, які Сполучені Штати передали Україні.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ.

"Не збираюся вдаватися в конкретні цифри або будь-які додаткові подробиці про те, скільки танків і коли прибудуть. Насправді українці повинні оголосити, коли вони будуть готові", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що перші танки Abrams вже прибули в Україну. Це підтвердив і президент Зеленський.

ЗМІ повідомили, що наразі в Україну США доставили менше половини з обіцяних танків Abrams.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Дарниця КИЇВ
    Найкраще оголошувати тоді, коли будуть демонструватися результати реальної бойової роботи Abramsів на полі бою. А до того - повна тиша
  • Dyukov
    Лучше говорить, что один.
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Ті, хто їх використовують, самі знають, а іншим, кількість їх недоЦільна!
    Меньше знатимуть, крепко спатимуть!!

    Хіба тільки, щоб злити оркам *****…, як вагнерівців з ОПУ
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