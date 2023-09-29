Вночі російські військові поцілили ракетою "С-300" по Костянтинівці на Донеччині, пошкоджено адмінбудівлю та склади

Протягом минулої доби російські загарбники не припиняли обстрілів Костянтинівки Донецької області.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Костянтинівської МВА, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 00.20 29 вересня російські ракети "С-300" знову поцілили по місту Костянтинівка. Внаслідок обстрілу пошкоджена адмінбудівля КП "Компанія "Вода Донбасу" та 2 складські приміщення приватного підприємства. Поранених та загиблих на місці не виявлено.

28 вересня ворог завдав авіаудар КАБ-500 по Костянтинівці. Внаслідок обстрілу пошкоджено 6 житлових будинків, кафе; магазин; 2 корпуси професійного училища. Поранені 3 цивільні особи, загиблих на місці не виявлено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 91 тисяча громадян перемістилися з Донеччини до безпечних регіонів у межах обов’язкової евакуації, - Мінреінтеграції