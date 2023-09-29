Росіяни планують залучати охоронні приватні підприємства на стратегічних об’єктах окупованих територій, - Центр нацспротиву

Окупанти планують залучати приватні фірми для охорони стратегічних об’єктів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином ворог планує звільнити більше ресурсів своєї армії для патрулювання вулиць й блокпостів на ТОТ.

ЦНС зазначає, що при цьому у Москві вирішили мотивувати охоронців до відряджень до України.

"Так, охоронці будуть отримувати 3 млн рублів за поранення, а його родина матиме право 5 млн рублів компенсації за смерть. Це, за задумом, має збільшити притік приватних охоронців", - йдеться у повідомленні.

ЦНС зауважило, що така робота на окупантів є злочином, за який обов’язково буде відповідальність.

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