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На Донеччині затримали російську шпигунку, яка коригувала повітряні атаки РФ по позиціях Сил оборони під Бахмутом, - СБУ

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сбу
Мешканка Торецька добровільно погодилась на співпрацю з ворогом та  надавала інформаційну допомогу російським силовикам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Ворожою поплічницею виявилась мешканка Торецька, яку російська спецслужба дистанційно завербувала на початку цього року. Для залучення фігурантки до негласної співпраці загарбники задіяли ще одну зрадницю з тимчасово окупованої частини регіону. Нею виявилась подруга російської агентки – представниця окупаційного "управління ФСБ по ДНР". Жінка самостійно обходила територію міста та його околиці й приховано фіксувала військові об’єкти ЗСУ.

Серед основних цілей ворога були підрозділи ЗСУ, які залучені до проведення контрнаступальних операцій у районі Бахмута. Зловмисниця передала агресору 8 локацій українських військ, які рухались у напрямку передової. 

Втім, співробітники СБУ викрили зловмисницю ще на початковому етапі її злочинної діяльності й завдяки цьому своєчасно поінформували командування ЗСУ про потенційні загрози.

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Після цього було проведено комплексні заходи щодо убезпечення українських захисників на вказаному напрямку, а саму російську агентку затримано на спробі передачі нових розвідданих агресору.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Такі ж самі, до цього часу сидять у ВРУ, ОПОЗАЖОПНИКИ, та ошиваються в рясах, під прикриттям московської лже-церкви КГБ!!
    Стефанчук, плакався, що «ніяк не може назбирати голосів» серед ВРУ!!
    А ось рахамія, підписи у ВРУ назбирав, щоб убезпечити абрамовича ***** …. Співпадіння ?
  • Gary Grant
    Мосєйчучка з компанією не хоче і цей непотріб на поруки взяти,як бєню?
  • Grigorij Kucher 018b7573
    Стільки московітського лайна ще в Україні! Усе треба скидувати як баласт на московію, най там паразитують...
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