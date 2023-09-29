Західні країни недооцінили оборону російських військ. Необхідно "скоригувати" очікування від наступу ЗСУ, - головнокомандувач ЗС Великої Британії Радакін

Російські позиції під час наступу українських військ виявилися сильнішими, ніж очікували союзники України.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times.

За його словами, західні країни недооцінили оборону, яку росіяни встигли збудувати перед наступом ЗСУ.

Він зазначив, що союзникам, ймовірно, необхідно "скоригувати" очікування щодо того, чого українські захисники можуть досягти у короткостроковій перспективі.

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