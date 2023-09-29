МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення ЗАЕС під повний контроль України

69 країн на Генеральній конференції МАГАТЕ підтримали резолюцію про повернення Запорізької АЕС під контроль України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

"Під час 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ 69 країн підтримали резолюцію щодо ядерної безпеки в Україні. Резолюцію запропоновано Канадою, Фінляндією та Коста-Рікою.

Серед іншого, вона закликає російську федерацію до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із ЗАЕС та повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯРУ), забезпечення безпечного та захищеного функціонування станції, для того щоб Агентство здійснювало ефективне та дієве впровадження гарантій безпеки відповідно до Угоди України про всеосяжні гарантії та Додаткового протоколу", - йдеться в повідомленні.

У резолюції МАГАТЕ висловлюється серйозна стурбованість тим, що Російська Федерація не прислухалася до попередніх закликів Ради керуючих негайно припинити всі дії проти та на ядерних об’єктах в Україні та вивести свій військовий та інший персонал із Запорізької атомної електростанції.

"Підкреслюючи важливість ядерної та фізичної безпеки під час мирного використання ядерних установок і матеріалів за будь-яких обставин, зокрема під час збройного конфлікту, а також "семи незмінних основ ядерної та фізичної безпеки" Генерального директора МАГАТЕ, які випливають із стандартів та керівництв з ядерної та фізичної безпеки МАГАТЕ", - йдеться в тексті.

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