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Кубинців завербували на війну обманом. Їм обіцяли роботу на будівництві й казали, що не відправлять на передову, - ЗМІ

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рф,армія,найманці
Росіяни заманювали громадян Куби на війну в Україні обіцянками роботі на будівництві в тилу. Пізніше їм вручили форму та контракти Міноборони РФ. Вербуванням займався історик Шкунов.

Про це йдеться в розслідуванні російського видання "Важные истории", повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання нагадує, що правоохоронці Куби на початку вересня розкрили мережу вербувальників, які відправляли мешканців острова воювати в Україні на боці РФ.

У цій справі затримали 17 осіб: 3 вербувальників і 14 найманців. Частина найманців кажуть, що їх обіцяли задіяти для роботи в тилу як будівельників.

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"Рити укріплення або допомагати відновлювати міста. Коли в Росії нам вручили форму і сказали йти на тренування, я зрозумів, що йдеться зовсім не про будівництво", - сказав найманець.

Як виправдання кубинці говорили, що вони знайшли для себе спосіб вирватися з Куби.

Також найманці пояснили, що їх зацікавили великі, за мірками Куби, виплати. Однак кубинці заявили, що нібито нікого вбивати вони не хотіли і вмирати теж.

Частина найманців листувалися про роботу з з адміністратором групи "Росія для кубинців" у Facebook Володимиром Шкуновим.

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Шкунов очолює Ульянівське регіональне відділення Російського товариства дружби з Кубою, а також є провідним науковим співробітником Поволзької філії Інституту російської історії РАН і членом Експертної ради при уряді РФ.

Кубинці розповіли, що з аеропорту їх на автобусі відвезли в порожню шкільну будівлю під Рязанню. Там вони пройшли побіжний медичний огляд і підписали контракти з Міноборони Росії.

Документи були російською мовою, тому кубинці не особливо розуміли деталей контракту. Потім більшу частину найманців перевели до 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії в Тулі. Там може перебувати близько 140 кубинців.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Брешуть, суки! На днях проскочила інформація: в Україні убитий кубинський офіцер-спецназівець Навіть повне ім"я називалося Хтось повірить, що спецназівець поїхав цегляну кладку класти? Та й будівельників до частин десантників не набирають - хіба що в піхоту
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Але танцюючі нєгри на танках всерівно в ЗСУ.
  • Дарниця КИЇВ
    Так розслідування ж проводило кацапське видання - от і пояснення. А з назви цього кацапського видання слідує, що його кураторм є фсба. Брехня на брехні. Кацапи
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