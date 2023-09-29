Кубинців завербували на війну обманом. Їм обіцяли роботу на будівництві й казали, що не відправлять на передову, - ЗМІ

Росіяни заманювали громадян Куби на війну в Україні обіцянками роботі на будівництві в тилу. Пізніше їм вручили форму та контракти Міноборони РФ. Вербуванням займався історик Шкунов.

Про це йдеться в розслідуванні російського видання "Важные истории", повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання нагадує, що правоохоронці Куби на початку вересня розкрили мережу вербувальників, які відправляли мешканців острова воювати в Україні на боці РФ.

У цій справі затримали 17 осіб: 3 вербувальників і 14 найманців. Частина найманців кажуть, що їх обіцяли задіяти для роботи в тилу як будівельників.

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"Рити укріплення або допомагати відновлювати міста. Коли в Росії нам вручили форму і сказали йти на тренування, я зрозумів, що йдеться зовсім не про будівництво", - сказав найманець.

Як виправдання кубинці говорили, що вони знайшли для себе спосіб вирватися з Куби.

Також найманці пояснили, що їх зацікавили великі, за мірками Куби, виплати. Однак кубинці заявили, що нібито нікого вбивати вони не хотіли і вмирати теж.

Частина найманців листувалися про роботу з з адміністратором групи "Росія для кубинців" у Facebook Володимиром Шкуновим.

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Шкунов очолює Ульянівське регіональне відділення Російського товариства дружби з Кубою, а також є провідним науковим співробітником Поволзької філії Інституту російської історії РАН і членом Експертної ради при уряді РФ.

Кубинці розповіли, що з аеропорту їх на автобусі відвезли в порожню шкільну будівлю під Рязанню. Там вони пройшли побіжний медичний огляд і підписали контракти з Міноборони Росії.

Документи були російською мовою, тому кубинці не особливо розуміли деталей контракту. Потім більшу частину найманців перевели до 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії в Тулі. Там може перебувати близько 140 кубинців.