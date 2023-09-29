Україна потребує щонайменше 45 машин для механізованого розмінування, наразі має 15, - ДСНС

Україна наразі використовує 15 машин механізованого розмінування, однак потрібно щонайменше 45 для збільшення площі розмінування у декілька разів.

Про це розповів речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На початку війни у нас не було жодної машини механізованого розмінування, зараз їх працює 15 в Україні", – зазначив він.

Хорунжий наголосив, що 45 машин допоможуть убезпечити особовий склад і збільшити площу розмінування за певний проміжок часу у декілька разів.

За словами речника, саперам необхідні роботизовані системи, а саме 178 одиниць такої техніки.

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Хорунжий додав, що рятувальники потребують квадрокоптерів з аеророзвідки, бронетехніки для вивезення вибухонебезпечних предметів до місць ліквідації та броньованих машин для перевезення особового складу, надводних та підводних дронів для розмінування тощо.

Загальна цифра у 174 тис. кв. км забрудненої української території не означає, що там на кожному квадратному метрі є або міна, або якийсь інший вибухонебезпечний предмет, зауважив речник ДСНС.

Він пояснив, що саме на цій площі потенційно можуть бути забруднені території, і ступінь забруднення різний у різних регіонах, зокрема не можна порівнювати, наприклад, Сумщину з Херсонщиною або Запоріжжям.

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Також Хорунжий наголосив, що наразі ніхто не може назвати, скільки конкретно знадобиться часу для повного розмінування території України. Наразі неможливо точно сказати, яка ситуація на тимчасово окупованій частині, та що там буде після деокупації.

Водночас Хорунжий застеріг людей в регіонах, де відбувалися бойові дії, від відвідування лісів, нагадавши, що діють відповідні заборони ОВА, порадив пересуватися твердими поверхнями, телефонувати 101 у разі виявлення вибухонебезпечного предмета.