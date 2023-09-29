ЄС вже надав Україні допомоги на 81 млрд євро, - фон дер Ляєн

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Європейський Союз надав Україні фінансову, гуманітарну та військову допомогу на суму 81 млрд євро.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська війна проти України довела величезну необхідність для Європи адаптуватися до більш небезпечного та швидкозмінного геостратегічного та геополітичного середовища. Ми нарощуємо зусилля у напрямку (побудови) оборонного союзу та зміцнюємо зв’язки з глобальними партнерами, яким довіряємо, а також із союзниками по НАТО. Водночас наша фінансова підтримка, а також військова та гуманітарна допомога для України становить уже 81 мільярд євро", - зазначила вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що РФ намагалася застосовувати проти Євросоюзу енергетичний шантаж, проте ЄС майже позбувся енергетичної залежності від російських викопних енергоносіїв.

"Але ми знаємо, що ціни все ще високі. Це одна із тем для дискусії під час обговорення глобальної конкурентоспроможності ЄС на міжнародній арені. Ключовим рішенням залишається застосування та вдосконалення "чистих" технологій. Тому що саме це підвищить нашу незалежність, посилить конкурентоспроможність та зміцнить суверенітет", - додала президентка Єврокомісії.

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