Жодна сила не зупинить повернення Тайваню під контроль Пекіну, - Сі Цзіньпін

Лідер Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін переконаний, що жодна сила не зможе перешкодити поверненню Тайваню під контроль Пекіну.

Про це він заявив під час виступу в Пекіні з нагоди 74-річчя утворення КНР, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Досягнення повного возз'єднання батьківщини є прагненням народу, вимогою часу та історичною необхідністю, і не може бути зупинено жодною силою", - наголосив Сі.

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Також Сі Цзіньпін закликав сприяти мирному розвитку відносин між материковою частиною Китаю та островом Тайвань, поглиблювати інтеграцію.

У своєму виступі лідер КНР закликав націю зміцнити впевненість та прагнути єдності у побудові сильного Китаю, а також досягненні національного відродження.

Він також звернув увагу на необхідність твердо дотримуватися принципу одного Китаю, "Консенсусу 1992 року" та принципу Нового Китаю "одна країна, дві системи".

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Китай називає Тайвань частиною території своєї країни, тоді як острів вважає себе окремою незалежною державою. За даними американської розвідки, Пекін готує силовий сценарій захоплення Тайваню.