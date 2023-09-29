Жодна сила не зупинить повернення Тайваню під контроль Пекіну, - Сі Цзіньпін
Про це він заявив під час виступу в Пекіні з нагоди 74-річчя утворення КНР, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Досягнення повного возз'єднання батьківщини є прагненням народу, вимогою часу та історичною необхідністю, і не може бути зупинено жодною силою", - наголосив Сі.
Також Сі Цзіньпін закликав сприяти мирному розвитку відносин між материковою частиною Китаю та островом Тайвань, поглиблювати інтеграцію.
У своєму виступі лідер КНР закликав націю зміцнити впевненість та прагнути єдності у побудові сильного Китаю, а також досягненні національного відродження.
Він також звернув увагу на необхідність твердо дотримуватися принципу одного Китаю, "Консенсусу 1992 року" та принципу Нового Китаю "одна країна, дві системи".
Китай називає Тайвань частиною території своєї країни, тоді як острів вважає себе окремою незалежною державою. За даними американської розвідки, Пекін готує силовий сценарій захоплення Тайваню.