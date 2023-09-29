На Херсонщині під час виконання польових робіт на міні підірвався тракторист, чоловік зазнав поранення

У Бериславському районі Херсонської області тракторист наїхав на російську міну під час виконання польових робіт.

Про це повідомив начальник Бериславської РДА Володимир Літвінов, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, під час виконання польових робіт між с.Трифонівка та с.П'ятихатки тракторист наїхав на російську міну, внаслідок детонації якої чоловік отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Також, за його словами, минулої доби під ворожим вогнем опинилися Бериславська, Новоолександрівська та Тягинська територіальні громади.

Окупанти завдали авіаційних ударів по околицях і населених пунктах Миколаївки, Ольгівки та Бургунки, внаслідок чого були зруйновані житлові будинки та господарські споруди мирних жителів. У Бургунці чоловік дістав поранення.

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З реактивних систем залпового вогню завдав обстрілу по с.Ольгівка, пошкоджено житлові будинки. На Берислав ворог скидав вибухівку з дронів.