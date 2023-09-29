Велика Британія хоче перевірити ефективність обмеження цін на російську нафту

Велика Британія обговорить ефективність обмеження ціни на російську нафту зі своїми партнерами з G7, враховуючи зміну світових цін на нафту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила міністерка фінансів Великої Британії Джоанна Пенн.

За її словами, обмеження ціни виявилося успішним у збереженні поставок на нафтові ринки, одночасно зменшуючи доходи Росії та підвищуючи витрати Москви на експорт нафти.

Вона також відзначила глобальні коливання цін на нафту та дії Росії у відповідь на запровадження санкцій.

"Ми повинні тримати ефективність (обмежень) під контролем. Ми повинні подумати про те, як має розвиватися обмеження ціни та політика у відповідь на це", - додала міністерка.

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