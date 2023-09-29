Країни Заходу планують нарощувати виробництво зброї в Україні, - NYT

Чиновники країн-членів НАТО вважають розширення власної військової промисловості України потенційно вигідною перспективою для західних виробників зброї, хоч і ризикованою через постійні ракетні та дронові атаки РФ.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

"Для українських компаній це буде важлива можливість налагодити нові партнерські відносини з галуззю в рамках альянсу та за його межами... Чим сильнішою стає Україна, тим ближче ми підходимо до припинення агресії Росії", - заявив генсек Північноатлантичного альянсу на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Чиновники країн-членів НАТО вважають розширення власної військової промисловості України потенційно вигідною перспективою для західних виробників зброї, хоч і ризикованою через постійні ракетні та дронові атаки РФ.

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У статті також зауважується, що візити голів Міноборони Британії та Франції, а також генсека НАТО відбулися за день до форуму міжнародних військових підрядників, скликаного українським урядом з метою залучення компаній до розвитку промислового потенціалу з виробництва та ремонту озброєнь в Україні.