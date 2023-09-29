На Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували 131 окупанта та знищили 20 одиниць військової техніки ворога, - Сили оборони

Сили оборони Таврійського напрямку продовжують ведення оборони на півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Об'єднаний пресцентр Сил оборони. "Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1282 вогневих завдання. Загальні втрати ворога склали 131 особа. Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 танки, 3 ББМ, 4 артилерійські системи та міномети, 2 БпЛА, 8 одиниць автомобільної техніки. Також знищено 2 склади боєприпасів ворога", - йдеться в повідомленні. Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни не полишають спроб захопити Мар’їнку, - Сили оборони

Автор: Марина Макєєва