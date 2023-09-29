Жителі Миколаєва не повертаються у місто через відсутність питної води та закриті школи, - Сєнкевич

Місцеві не повертаються, тому що вже півтора року школи закрито, а у трубопроводі - лише технічна вода.

Про це заявив мер Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зараз, щоб приготувати їжу, миколаївці змушені носити воду, яку роздають на вулиці, навіть у багатоповерхівки.

"Ми досі – з технічною водою. Досі люди з п’ятилітровими пластиковими пляшками ходять по місту, набираючи в місцях роздачі безкоштовної питної води, піднімають її до себе на поверхи, і взагалі – готують собі їжу, п’ють виключно цю очищену воду, яку отримують на вулицях міста, як це було у Другій світовій війні. У нас досі у трубопроводі – технічна вода, яка має підвищений рівень солі", - сказав очільник міста.

Ще однією причиною, чому місцеві жителі не повертаються, є зачинені школи. Така ситуація зберігається в місті вже півтора роки. За словами міського голови, чимало людей, які планували повернутися до Миколаєва з початку навчального року, змінили своє рішення.

"Неможливість навчання офлайн, тобто здобувати освіту особисто, а виключно через інтернет, також внесла свої корективи. І багато людей, які планували повернутися вже з вересня-місяця до міста, вони змінили свої плани і поїхали з міста", - додав мер.

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