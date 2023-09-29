Склад снарядів у Сватово у 2015 році підірвали російські диверсанти, - СБУ та ДБР

Служба безпеки та ДБР встановили особи всього командного складу та ключових співробітників однієї з найбільш засекречених російських спецслужб - сил спеціальних операцій ЗС РФ. Правоохоронці довели причетність спецслужб до вибухів у 2014 році військових складів у Чехії, де зберігалась зброя для України, а також військових складів у Сватово Луганської області у 2015 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ та ДБР.

Як зазначається, серед елітних співробітників російських спецслужб – чинний командувач генерал-майор Валерій Флюстіков, колишній охоронець Володимира Путіна Олексій Дюмін, який у 2014 році обіймав посаду командира спецназу російського ГРУ, а також колишній начальник головного управління генерального штабу ЗС РФ Ігор Сєргун, який очолював відомство до 2016 року. Також повідомлено про підозру командиру "161 Центру підготовки спеціалістів особливого призначення" головного управління генерального штабу збройних сил РФ генерал-майору Андрію Авер'янову.

"На підставі зібраних доказів обом фігурантам та ще 25 представникам сил спецоперацій ЗС РФ, а також їхнім пособникам з числа бойовиків "Л/ДНР", повідомлено про підозру за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія)", - йдеться у повідомленні СБУ.

Кадрові співробітники російської спецслужби причетні до резонансних убивств і диверсій на території України та Євросоюзу, у тому числі до підриву військового об’єкта в Чехії.

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Через "специфіку" завдань сили спецоперацій підзвітні начальнику генштабу РФ, але "в окремих випадках" підпорядковуються безпосередньо Путіну, зазначили у СБУ.

Встановлено, що за вказівкою Кремля у 2015 році представники цієї спецслужби організували підрив об’єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ у м. Сватове на Луганщині.

У результаті багатоетапної оперативної роботи співробітники СБУ і ДБР встановили всю послідовність підготовки та вчинення цієї диверсії, а також ідентифікували її організаторів та виконавців.

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"За даними слідства, для підриву арсеналу російські спецпризначенці задіяли комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" з трьома дронами "Орлан-10".

29 жовтня 2015 року це озброєння було переміщено з тимчасово окупованого Донецька на передові позиції бойовиків "Л/ДНР" у район міста Первомайськ, що на Луганщині.

Звідти агресор запустив дрони у напрямку складу ЗСУ у Сватовому. При наближенні до об’єкта російські безпілотники скинули на нього запалювальні гранати з парашутною системою", - пояснили в СБУ.

Внаслідок вибухів і детонації боєприпасів знищено значну кількість військової техніки (76 одиниць), ракет і боєприпасів (понад 3 тис.тонн). Державі заподіяно матеріальних збитків на понад 71 млн грн. Загинули три військовослужбовці ЗСУ та одна цивільна особа.

Також співробітники СБУ та ДБР у взаємодії з чеськими партнерами встановили причетність сил спецоперацій ЗС РФ до підриву складу з озброєнням у м. Врбетице в Чехії у 2014 році. Важливу роль у цій диверсійній операції відіграли вже відомі за спробою отруїти Скрипалів у Солбері Мишкін та Чепіга.

Таким чином Кремль намагався послабити оборонний потенціал східного флангу НАТО і розхитати внутрішньо-політичну обстановку в Центральній Європі.

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Після повномасштабного вторгнення диверсанти сил спецоперацій ЗС РФ періодично атакують позиції Сил оборони у прикордонних районах на півночі та сході України.

Під час "вилазок" ці ДРГ намагаються нападати на бійців ЗСУ і Держприкордонслужби та підривати їхні військові об’єкти. Нерідко "цілями" ворожих диверсантів стають цивільні місцеві жителі, їхні будинки й автівки.

Як зазначили в ДБР, підозри отримали ще понад 25 безпосередніх організаторів та виконавців диверсії з числа російських спецслужб. Серед них є й всесвітньо відомі любителі "Солберських шпилів" Анатолій Чепига та Олександр Мишкін.

Підозру повідомили й спільникам російських диверсантів – зрадникам з України. Один з них безпосередньо керував БПЛА, яке скинуло вибухівку на Сватово. Це громадянин України з позивним "Старт", який у 2014 році приєднався до терористичної організації "Луганська народна республіка", а згодом почав працювати на російські спецслужби.

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"Також ми обов’язково надамо правоохоронним органам країн ЄС та партнерам інформацію про усіх встановлених військовослужбовців ГРУ РФ задля перевірки, чи не перебувають вони на території цих країн з метою планування чергових диверсій", - зазначили у ДБР.

Триває активна робота щодо підтвердження причетності цієї групи до вибухів на інших українських і закордонних складах.