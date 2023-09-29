Орбан про вступ України до ЄС: Ми не знаємо, яка територія цієї країни

Перед переговорами про вступ України до ЄС Києву доведеться відповісти на "важкі питання" - зокрема, про власну територію та кількість населення.

Про це прем‘єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив в ефірі місцевого радіо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, коли восени розпочнуться переговори у Брюсселі щодо вступу України до ЄС, партнери "не можуть уникнути питання, чи можуть вони серйозно розглянути питання про членство країни, яка перебуває у стані війни".

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"Ми не знаємо, наскільки велика територія цієї країни, оскільки війна все ще триває, ми не знаємо, наскільки велике її населення, оскільки вони тікають. Прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів. Це було б безпрецедентно", - сказав Орбан.

Він зазначив, що потрібно відповісти на "дуже довгі та важкі питання, перш ніж фактично буде ухвалено рішення про початок переговорів про вступ".

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