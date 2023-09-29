Посол ЄС Матернова: Пріоритет на посаді - підтримка процесу реформ в Україні на вступ до ЄС

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова назвала пріоритетами роботи на посаді підтримку процесу реформ в Україні як країни-кандидата на членство в ЄС та належне використання допомоги від ЄС на воєнні потреби.

Про це дипломатка повідомила у першому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Починаючи свою місію, я хотіла б поділитися з вами своїми пріоритетами. Я буду дбати про те, щоб допомога ЄС для воєнних потреб України розподілялася належним чином, докладатиму всіх можливих зусиль для підтримки процесу реформ в Україні як країні-кандидаті на вступ до ЄС, оскільки майбутнє України – у Європі", – сказала Матернова.

Вона додала, що також допомагатиме прискорювати відновлення та відбудову за допомогою потужних інструментів ЄС, щоб діти могли ходити до школи, дорослі могли працювати, а домівки були у безпеці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вступ України може змінити баланс сил у Євросоюзі, - посол ЄС Матернова

Посол зауважила, що працюватиме з демократичними інституціями в Україні, бізнес-спільнотою та громадянським суспільством.

"Разом ми досягнемо успіху, я твердо вірю в це, тому що разом ми – Європа", – наголосила дипломатка.