Посол ЄС Матернова: Пріоритет на посаді - підтримка процесу реформ в Україні на вступ до ЄС
Про це дипломатка повідомила у першому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Починаючи свою місію, я хотіла б поділитися з вами своїми пріоритетами. Я буду дбати про те, щоб допомога ЄС для воєнних потреб України розподілялася належним чином, докладатиму всіх можливих зусиль для підтримки процесу реформ в Україні як країні-кандидаті на вступ до ЄС, оскільки майбутнє України – у Європі", – сказала Матернова.
Вона додала, що також допомагатиме прискорювати відновлення та відбудову за допомогою потужних інструментів ЄС, щоб діти могли ходити до школи, дорослі могли працювати, а домівки були у безпеці.
Посол зауважила, що працюватиме з демократичними інституціями в Україні, бізнес-спільнотою та громадянським суспільством.
"Разом ми досягнемо успіху, я твердо вірю в це, тому що разом ми – Європа", – наголосила дипломатка.