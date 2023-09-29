Литва зобов’язала авто з номерами РФ залишити ЄС протягом пів року

Автомобілі із зареєстрованими в Росії номерами, які прибули до Литви до 11 вересня 2023 року, мають залишити цю країну та територію всього Євросоюзу протягом шести місяців з дати в’їзду.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle, таку заяву поширила у п'ятницю, 29 вересня, митниця Литви.

У митниці нагадали, що з 11 вересня 2023 року митні органи Литви не впускають у країну транспортні засоби з російськими номерами на підставі запроваджених Євросоюзом обмежень, пов'язаних із виконанням антивоєнних санкцій проти Росії. Як раніше роз'яснила Єврокомісія, ці обмеження поширюються і на ввезення автомобілів, зареєстрованих у РФ навіть для тимчасового використання.

"Заборона поширюється на ці транспортні засоби, незалежно від громадянства їхнього власника чи водія", - наголошується на сайті литовської митниці. За її даними, виняток робиться лише для зареєстрованих у РФ автомобілів, на яких громадяни Росії прямують через територію Литви транзитом до Калінінградської області. При цьому необхідно пред'явити транзитний документ FTD.

Литовська митниця також застерігає від купівлі або імпорту автомобілів, які "зареєстровані в Росії або мають російське походження". За порушення законодавства загрожує штраф та/або конфіскація транспортного засобу.

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