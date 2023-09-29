Хакери викрали з акаунтів Держдепартаменту 60 тис. електронних листів

З акаунтів Державного департаменту США хакерами було викрадено 60 тис. електронних листів.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"По-перше, я підтверджую, що так, це було приблизно 60 тисяч несекретних електронних листів, які були викрадені під час цього порушення (хакерської атаки. - Ред.). По-друге, ні, секретні системи не були зламані", - сказав Міллер журналістам.

Він додав, що у Держдепартаменту немає підстав сумніватися у заяві Microsoft, яка звинувачує в атаці хакерів, пов’язаних із Пекіном.

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Раніше компанія Microsoft повідомила про виявлення зламу хакерами, які базуються в Китаї, електронних скриньок групи високопоставлених чиновників США.