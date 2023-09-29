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Казахстан не є "антиРосією", - президент Токаєв

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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заперечив невдоволення російських політиків, що Астана нібито "заграє із Заходом" та відходить від Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Казинформ".

"Казахстан не є "антиРосією", ми твердо дотримуємося курсу на всебічну співпрацю з Росією, з якою нас об'єднує найдовший кордон у світі. Як я сказав ... ми маємо давні традиції співпраці у різних сферах, зокрема торгівлі та гуманітарних зв'язках", - зазначив він.

Водночас Токаєв заявив, що Казахстан дотримуватиметься санкцій проти Росії.

Також дивіться: Токаєв закликав протистояти проявам сепаратизму на фоні заяв у РФ, що північ Казахстану - "історичні землі" Росії. ВIДЕО

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Самий Правий сектор2
    Бо антіраССєя - це УКРАЇНА..
  • Name 1c7f0cb5
    Токаєв, будуй укріплення на північному кордоні та передислокуй туди війська. Якщо мoскaлі збираються напасти, вони нападуть, скільки б ти їх не вгамовував, навіть якщо ти жодного разу не назвав їх агресором та багато заглядував в очі путіну щоб побачити там мир.
  • Виталий 6b40280c
    Завдяки «бавовні» від СБУ російська ППО трохи підосліпла.

    За інформацією від наших джерел, вчора дрон СБУ виявив та ліквідував російську радіолокаційну станцію «Каста» біля населеного пункту Гирьї Беловського району Курської області.

    Росіяни розповідали, що вона може виявляти навіть літальні апарати з технологією «стелс». Але дрон СБУ чомусь прогавила.

    Особливістю цієї РЛС була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах. Ключове слово - була! (c)
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