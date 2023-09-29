Казахстан не є "антиРосією", - президент Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заперечив невдоволення російських політиків, що Астана нібито "заграє із Заходом" та відходить від Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Казинформ".

"Казахстан не є "антиРосією", ми твердо дотримуємося курсу на всебічну співпрацю з Росією, з якою нас об'єднує найдовший кордон у світі. Як я сказав ... ми маємо давні традиції співпраці у різних сферах, зокрема торгівлі та гуманітарних зв'язках", - зазначив він.

Водночас Токаєв заявив, що Казахстан дотримуватиметься санкцій проти Росії.

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