Зараз стратегія Росії - просто продовжувати війну та сподіватись, що ми усі втомимося, - Рінкевич

Президент Латвії Едгардс Рінкевич назвав три фактори, які змусять Кремль задуматися про припинення війни

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на інтерв’ю Рінкевича фінському виданню Helsingin Sanomat, інформує Цензор.НЕТ.

"Схоже, зараз стратегія Росії – просто продовжувати війну у сподіванні, що ми усі втомимося", – сказав Рінкевич, маючи на увазі західних союзників України.

Він додав, що потрібно продовжувати підтримувати Україну, а також подбати про власну обороноздатність

"Сподіваюся, усі розуміють, що нам потрібно продовжувати підтримувати Україну усім, чим можемо, і також ", – зазначив президент Латвії.

Рінкевич назвав три фактори, які можуть змусити Кремль задуматися про припинення війни.

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"По-перше, це усвідомлення, що Захід готовий підтримувати Україну незалежно від того чи іншого окремого повороту подій. Думаю, Путін розуміє, що не зможе протистояти сукупному економічному потенціалу США, Канади і ЄС", – зазначив Рінкевич.

По-друге, вважає він, західні союзники мають продемонструвати, що нарощують своє оборонне виробництво, аби мати достатньо зброї й для того, щоб допомагати Україні, і для поповнення власних запасів.

"По-третє – це звісно прогрес України на полі бою, який продемонструє Росії, що усі мрії про повторне захоплення вже звільнених Україною територій є марними", – зазначив Рінкевич.