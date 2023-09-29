Зараз стратегія Росії - просто продовжувати війну та сподіватись, що ми усі втомимося, - Рінкевич
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на інтерв’ю Рінкевича фінському виданню Helsingin Sanomat, інформує Цензор.НЕТ.
"Схоже, зараз стратегія Росії – просто продовжувати війну у сподіванні, що ми усі втомимося", – сказав Рінкевич, маючи на увазі західних союзників України.
Він додав, що потрібно продовжувати підтримувати Україну, а також подбати про власну обороноздатність
"Сподіваюся, усі розуміють, що нам потрібно продовжувати підтримувати Україну усім, чим можемо, і також ", – зазначив президент Латвії.
Рінкевич назвав три фактори, які можуть змусити Кремль задуматися про припинення війни.
"По-перше, це усвідомлення, що Захід готовий підтримувати Україну незалежно від того чи іншого окремого повороту подій. Думаю, Путін розуміє, що не зможе протистояти сукупному економічному потенціалу США, Канади і ЄС", – зазначив Рінкевич.
По-друге, вважає він, західні союзники мають продемонструвати, що нарощують своє оборонне виробництво, аби мати достатньо зброї й для того, щоб допомагати Україні, і для поповнення власних запасів.
"По-третє – це звісно прогрес України на полі бою, який продемонструє Росії, що усі мрії про повторне захоплення вже звільнених Україною територій є марними", – зазначив Рінкевич.