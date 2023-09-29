З небезпечних громад Куп’янщини евакуйовано 1091 людину, зокрема 226 дітей, - Синєгубов

Наразі з небезпечних громад Куп’янського району Харківської області евакуйована 1091 людина, понад 2000 людей виїхали самостійно.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Так, Синєгубов розповів про оперативну ситуацію в регіоні та евакуацію з небезпечних територій.

"Ще одне важливе питання – евакуація з небезпечних громад Куп'янщини. Наразі евакуйована 1091 людина, з них 226 дітей. Крім того, більше 2000 людей, з них 175 – діти, виїхали самостійно. Буквально напередодні вивезли останні 5 людей з с. Синьківка, де фактично проходить лінія фронту", - розповів він.



Крім того, Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині: "Серед ключових питань стан справ на лінії фронту на Куп'янському та Лиманському напрямках. Наразі там дещо тихіше, адже ЗСУ завдали ворогу великих втрат. Втім, окупанти накопичують резерви та не відмовилися від своїх намірів. Наші захисники тримають ситуацію під контролем та готові дати відсіч будь-яким діям росіян".

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