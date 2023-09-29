РФ глушить GPS-зв’язок кораблів у територіальних водах Румунії, - головком Збройних сил Петреску

Росія "активно та постійно" глушить GPS-зв’язок кораблів у територіальних водах Румунії.

Про це заявив начальник Штабу оборони Збройних сил Румунії генерал Даніель Петреску, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми не бачимо кінця цій війні, і хоча ми захоплюємося стійкістю українського суспільства перед обличчям російських нападів, ми також повинні готуватися до тривалої конфронтації з режимом Російської Федерації. Ми дуже добре відчуваємо цю конфронтацію, особливо на східному фланзі НАТО і особливо в регіоні Чорного моря. Війна Російської Федерації в Україні фундаментально дестабілізувала Чорноморський регіон", - зазначив він.

Петреску зазначив, що Росія "активно і постійно" глушить GPS-зв'язок кораблів у румунських територіальних водах, що створює ризик зіткнень.

"Існує постійний ризик, пов’язаний зі зростанням ймовірності інцидентів на кордоні НАТО, спричинених можливістю того, що певні безпілотники чи ракети можуть промахнутися. Інфраструктура Румунії або комерційні судна в територіальних водах Румунії можуть бути вражені помилково", - додав він.

Також генерал звернув увагу на небезпеку, що несуть морські міни, які дрейфують у Чорному морі.

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