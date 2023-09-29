Проти блогера Субботи відкрили провадження за підробку документів

Щодо відомого блогера Спартака Субботи, який називав себе лікарем-психологом та кандидатом наук, відкрили кримінальне провадження за статтею про підробку документів.

Про це повідомила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У нас є провадження щодо одного з відомих блогерів за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України - це підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів. Кримінальне провадження розслідується Шевченківським управлінням поліції", - сказала вона.

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Раніше Міністерство освіти України звернулося до поліції із проханням перевірки можливого факту підробки документів про іноземну освіту блогера Спартака Субботи, який позиціонував себе як кандидат наук та лікар-психолог.

До МОН надійшов запит на публічну інформацію щодо достовірності вказаних документів. Під час перевірки з’ясували, що у матеріалах атестаційної справи щодо присудження наукового ступеня Субботі С.О., наявні завірені належним чином копії документів. Тоді Міністерство надіслало запити до ДП "Інформаційно-іміджевий центр" та ДП "Інфоресурс", аби підтвердити факт наявності у реєстрах вказаних документів про освіту.

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МОН отримало відповіді від обох державних підприємств, що відомості про диплом магістра, копія якого прикладена до атестаційної справи, у Реєстрі документів про освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти відсутні, а вказане у справі Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту Міністерство освіти і науки України не видавало.