Найбільший італійський банк Intesa Sanpaolo отримав дозвіл від Путіна на продаж своїх активів у Росії, - Reuters

Intesa Sanpaolo, один з найбільших італійських банків в Європі, отримав дозвіл від російського диктатора Володимира Путіна на продаж своїх активів у РФ. Путін підписав відповідний указ.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Банк обслуговує корпоративних клієнтів у Росії, де на момент початку війни проти України у 28 філіях компанії працювало близько 980 співробітників. Пізніше банк припинив нове фінансування російських клієнтів та нові інвестиції у російські активи.

Як зазначається, у серпні італійський банк наближався до отримання схвалення від РФ на передачу свого російського бізнесу під місцеве управління, оскільки позиція Росії з продажу активів змінюється. Росія поступово посилювала вимоги до виходу відколи західні компанії почали йти з її території в лютому 2022 року. Керівники кажуть, що орієнтуватися у правилах стає дедалі важче.

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За даними Reuters, іноземні компанії вже зазнали збитків у розмірі понад 80 млрд доларів від своїх операцій у Росії через списання та втрачену вигоду.

Під тиском європейських регуляторів, які виступають за розрив зв’язків з РФ, Intesa намагається зменшити свої ризики, зокрема транскордонні позики.

Водночас санкції від Заходу ускладнили для Intesa пошук покупців, а також ускладнили вихід європейських банків, таких як UniCredit та австрійський Raiffeisen Bank.

"Зелене світло" для італійського банку може стати прикладом для інших кредиторів, які все ще присутні на території РФ.

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