Данія продовжила дозвіл на проживання для українських біженців до березня 2025 року

Данія 28 вересня схвалила пропозицію Європейської Комісії продовжити дію тимчасового захисту українських біженців.

Про це заявило Міністерство імміграції та інтеграції країни Данії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на tv2.dk.

Більшість депутатів парламенту проголосували за підтримку пропозиції Європейської Комісії.

У міністерстві заявили, що дію спецзакону, який дозволяє українцям працювати, навчатися та отримувати медичні послуги у цій країні, буде продовжено на один рік до березня 2025 року.

"Перспективи припинення варварської загарбницької війни в Україні поки що немає. Це абсолютно екстраординарна ситуація, і тому для нас теж єдино правильно продовжити спецзакон. Попри складне становище, багатьом українцям вдалося влаштуватися на роботу в цій країні Що, на мою думку, є дуже позитивним. Згодом розберемося, чи є потреба вносити зміни до спецзакону", – зазначив міністр імміграції та інтеграції Кааре Дибвад Бек.

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Згідно з даними Національного інтеграційного барометра, 53% дорослих українців у Данії вже працюють. Данські підприємці давно наполягали на продовженні дії спецзакону, бо інакше українські біженці мали залишити країну в березні 2024 року.