Росіяни намагаються укомплектувати фейкові адміністрації на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Окупанти досі не можуть укомплектувати свої фейкові адміністрації на тимчасово захоплених територіях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з прагненнями Москви, кількість гастролерів з РФ в окупаційних адміністраціях має суттєво знизитись, та з цим проблеми. Так, на ТОТ є районі окупаційні адміністрації, де недоукомплектування становить 60%.

Для подолання дефіциту окупанти обіцяють місцевим соцпакет та підвищену зарплату й знижують вимоги, проте все одно не можуть укомплектувати штат.

Більшість місцевих розуміє, що робота на окупантів матиме наслідки, й не мають симпатій до окупаційної влади", - йдеться в повідомленні.

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