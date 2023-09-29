Росіяни намагаються укомплектувати фейкові адміністрації на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
3863
Окупанти досі не можуть укомплектувати свої фейкові адміністрації на тимчасово захоплених територіях України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Згідно з прагненнями Москви, кількість гастролерів з РФ в окупаційних адміністраціях має суттєво знизитись, та з цим проблеми. Так, на ТОТ є районі окупаційні адміністрації, де недоукомплектування становить 60%.
Для подолання дефіциту окупанти обіцяють місцевим соцпакет та підвищену зарплату й знижують вимоги, проте все одно не можуть укомплектувати штат.
Більшість місцевих розуміє, що робота на окупантів матиме наслідки, й не мають симпатій до окупаційної влади", - йдеться в повідомленні.