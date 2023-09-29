На Харківщині під час виконання ремонтних робіт під ракетний обстріл потрапили енергетики, - Міненерго

Під час виконання ремонтних робіт у Куп’янську Харківської області енергетики потрапили під ракетний обстріл. На щастя - без жертв.

Про це повідомили у Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей.

"У Донецькій області через обстріли вимикалося 2 повітряні лінії електропередачі 110 кВ та 1 підстанція 110 кВ. Через це знеструмлювалася 31 тисяча споживачів у 11 населених пунктах. Більшість споживачів заживили того ж дня, ремонтні роботи тривають. Також продовжуються роботи з відновлення мереж, які були пошкоджені у Торецьку під час обстрілу 27 вересня. Частина міста вже зі світлом", - розповіли в Міненерго.

Залишається знеструмленою частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

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