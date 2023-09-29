Мінбуд РФ припустив, що "відбудовуватиме" не всі міста на захоплених українських територіях

Окупанти припустили, що не "відбудовуватимуть" всі зруйновані ними українські міста на тимчасово окупованих територіях.

Про це міністр будівництва Російської Федерації Ірек Файзуллін заявив на засіданні Громадської ради при відомстві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, існує ймовірність, що ряд міст на захоплених українських територіях, які російській офіційні особи називають "новими регіонами РФ", "відновлювати" не будуть.

Про які саме населені пункти йдеться, Файзуллін при цьому не уточнив.

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