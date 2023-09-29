Румунія переміщує засоби ППО ближче до кордонів з Україною на Дунаї через російські атаки, - Reuters

Румунія розміщує засоби ППО ближче до своїх населених пунктів на кордоні з Україною на Дунаї, де російські дрони атакують зернові об’єкти. Також країна збільшує кількість військових спостережних пунктів і патрулів у цьому районі.

Про це повідомляє агенство Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ці заходи, поряд з розміщенням чотирьох додаткових винищувачів США F-16 і розширенням безпольотної зони, є ознакою "зростаючої стурбованості" Румунії та НАТО тим, що війна може перекинутися на її територію.

Після виходу 17 липня із "зернової угоди" Москва почала атакувати українські порти та склади вздовж Дунаю, намагаючись таким чином перекрити основний альтернативний маршрут для експорту сільськогосподарської продукції з України.

Серед цілей були українські порти Ізмаїл та Рені, обидва з яких розташовані через Дунай від Румунії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після падіння російських дронів до Румунії зі США прибули додаткові чотири винищувачі F-16

Два анонімних джерела Reuters додають, що окремі інциденти з падінням частин дронів у Румунії підкреслюють ризик непорозуміння між Росією та НАТО, спонукаючи румунські збройні сили посилити безпеку в цьому районі для захисту цивільного населення.

Армія побудувала два бомбосховища в невеликому селищі Плауру, всього за кількасот метрів від Ізмаїла, а мешканці навколишніх сіл отримують сповіщення на мобільні телефони, коли виявляють російські безпілотники, що прямують у їхньому напрямку.

Минулої п'ятниці Міністерство оборони Румунії повідомило, що близько 100 американських військових і чотири винищувачі F-16 Fighting Falcon американського виробництва прибули на військову авіабазу Борча, розташовану приблизно за 150 км на південь від Ізмаїла.

Читайте також: У Румунії посилять заходи захисту населення в районах навпроти портів Рені та Ізмаїл через обстріли РФ

З середини вересня міністерство також розширило безпольотну зону вздовж ділянки кордону з Україною до 30 км всередині Румунії й до висоти 4 000 метрів як стримуючий фактор проти російських безпілотників, які входять у повітряний простір Румунії з метою досягнення ворожих цілей.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив журналістам у Києві 28 вересня, що немає жодних доказів того, що російські удари поблизу українсько-румунського кордону були навмисним нападом на Румунію, але назвав їх "безрозсудними" та "дестабілізуючими".

Представник міністерства оборони Румунії Костянтин Спіну також заявив, що немає жодних ознак того, що Росія націлилася на Румунію, але характер атак на прилеглу українську територію робить практично неможливим запобігти всім порушенням.

"Вони (російські дрони) літають на дуже малих висотах, іноді менше ніж 200 метрів (над землею)... вони побудовані таким чином, щоб найменше відображати хвилі радіолокацій", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські дрони не атакують Румунію, але їхнє падіння є реальною проблемою, - президент Йоганніс

Джерела Reuters в оборонному секторі Румунії заявили, що їм не відомо про жодний випадок, коли цілі російські безпілотники входили в повітряний простір Румунії, і що три відомі випадки падіння дронів або їх уламків на територію країни не були пов'язані з вибухівкою. Вони також розповіли про зміну російської тактики, яка може підвищити ймовірність помилок.

У липні, коли бомбардування Дунаю почалися всерйоз, росіяни досягли успіху, оскільки Україна не розгорнула в цьому районі великі системи ППО, додає агентство.

Тепер, коли це сталося, ударні дрони, як правило, літають нижче, що ускладнює попадання в них, вони часто прямують за течією Дунаю і прилітають групами, можливо, за участю фіктивних дронів, щоб спробувати виснажити оборону України, кажуть джерела.

Також читайте: Посольство України закликало жителів Румунії не викладати в соцмережі відео роботи української ППО біля портів на Дунаї

Нагадаємо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.

13 вересня у Румунії знову виявили уламки безпілотника після російської атаки на південь України.

Також читайте: Бухарест засудив російську атаку на території України, що межують з Румунією

МЗС Румунії викликало через падіння уламків дронів російського посла.

В НАТО заявили, що не бачать ознак навмисного нападу Росії на Румунію.