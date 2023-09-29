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Партнери України досі не можуть чітко відповісти, що таке наша перемога, - Данілов

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олексій,данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що партнери України досі не можуть відповісти, що буде перемогою для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Несприйняття фрагментації Росії. Вони цього лякаються, і це правда. Нам досі ніхто не може чітко відповісти на запитання, що таке наша перемога", - сказав він.

"А нам потрібно чітко розуміти, чи вони з нами йдуть до перемоги, чи вони з нами йдуть певний проміжок часу, а потім дивитимуться і робитимуть ті чи інші висновки", - додав Данілов.

За словами секретаря РНБО, "нам потрібно захищати державу, нам потрібно звільняти її від агресора. Тому що, якщо ми зупинимося на цьому шляху, тоді відіграються на нас усі. І не лише Путін".

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Победа это когда ты снимешь черную рубашку
  • Devid af48213b
    Так одягнись у червоне, одразу ж зрозуміють
  • Алекс Скела
    Пля-а-а...
    Та не дай Боже, щоби партнери вирішували, що буде для нас перемогою!
    Зовсім *********!
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