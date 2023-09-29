Військові 128-ї ОГШБр спростували заяву Єрмака про "взяття в полон російської ДРГ". ВIДЕО

28 вересня глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі оприлюднив відео із логотипом 128-ї ОГШБр, на якому, за його словами, бійці цієї бригади беруть у полон російських диверсантів у формі ЗСУ.

Проте військові бригади не підтвердили заяву Єрмака та зазначили, що відео з логотипом бригади насправді їм не належить, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

На питання, чи брала у полон 128-ма бригада російську ДРГ на запорізькому напрямку, там відповіли: "Не маємо такої інформації".

На уточнююче питання, чи належить їм відео, яке поширив Єрмак, або чи публікували вони його де-небудь неофіційно, відповіли: "Ні".

Ввечері 28 вересня Єрмак без пояснень видалив допис.

Проте як з'ясувалося, ідентичне відео було опубліковано вранці 28 вересня міноборони РФ у своїх соцмережах. Російське відомство стверджувало, що це справжні військові Збройних сил України, яких взяли у полон.

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