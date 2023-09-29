Велика Британія заморозила активи чиновників окупаційних адміністрацій в Україні

Уряд Британії запровадив заморожування активів та заборону на в’їзд для чиновників російських окупаційних адміністрацій у Запорізькій, Херсонській, Донецькій областях та у Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

У п'ятницю уряд запровадив санкції проти чиновників в тимчасово окупованих територіях України в рамках ширших санкцій проти Росії.

Великобританія також додала до списку санкцій міністра з надзвичайних ситуацій Росії Олександра Куренкова та секретаря Центральної виборчої комісії Росії Наталію Олексіївну Бударіну.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Британія ніколи не визнає претензій Росії на українську територію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У парламенті Великої Британії закликають розробити правовий механізм для використання заморожених активів РФ