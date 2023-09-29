Україна підписала із французькими оборонними компаніями 20 угод

Під час візиту до Києва міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню представники французьких оборонних компаній, які його супроводжували, підписали близько двадцяти контрактів, листів про наміри чи меморандуми про взаєморозуміння з українськими промисловими компаніями.

Про це повідомили в міноборони Франції, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет. Підписані документи свідчать про мобілізацію французьких промислових ноу-хау на підтримку Києва, зазначають у Міноборони Франції. Французькі компанії, з якими підписані угоди, працюють у сфері виробництва бронетехніки, артилерії, безпілотників, кібербезпеки та розмінування, уточнюють у міністерстві. Вони взяли участь у першому Форумі оборонних стратегій, організованому Україною. На Форум запрошено понад 160 представників оборонної галузі з 26 країн світу. Також читайте: Франція продовжуватиме передавати Україні зброю та навчати військових, - Лекорню "Ми маємо намір перейти від логіки передання (Україні. - Ред.) наших військових запасів до логіки промислового партнерства", - прокоментував міністр Лекорню.

Автор: Ольга Лузан