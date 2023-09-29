Україна підписала із французькими оборонними компаніями 20 угод
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Під час візиту до Києва міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню представники французьких оборонних компаній, які його супроводжували, підписали близько двадцяти контрактів, листів про наміри чи меморандуми про взаєморозуміння з українськими промисловими компаніями.
Про це повідомили в міноборони Франції, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Підписані документи свідчать про мобілізацію французьких промислових ноу-хау на підтримку Києва, зазначають у Міноборони Франції.
Французькі компанії, з якими підписані угоди, працюють у сфері виробництва бронетехніки, артилерії, безпілотників, кібербезпеки та розмінування, уточнюють у міністерстві.
Вони взяли участь у першому Форумі оборонних стратегій, організованому Україною. На Форум запрошено понад 160 представників оборонної галузі з 26 країн світу.
"Ми маємо намір перейти від логіки передання (Україні. - Ред.) наших військових запасів до логіки промислового партнерства", - прокоментував міністр Лекорню.