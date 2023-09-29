Гендиректору російської авіакомпанії Великокладу, який переправляв "шахеди" до українських кордонів, повідомлено про підозру, - СБУ

Повідомлено про підозру підсанкційному гендиректору російської авіакомпанії "223 льотний загін" Міноборони РФ Юрію Великокладу. Саме він організовував переправлення "шахедів" з Ірану до українського кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними Служби безпеки, він надавав літаки для перекидання російських бойовиків та озброєння з Близького Сходу та Африки на війну в Україну.

"Саме він організував переправлення дронів-камікадзе типу "Шахед" з Ірану до українського кордону, якими 3 липня цього року агресор атакував Суми. Тоді ворог завдав удару по двох багатоповерхових житлових будинках та адмінбудівлі у центральній частині міста. Внаслідок російської атаки були жертви серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Затримано двох інтернет-агітаторів російської розвідки, які закликали "приєднати" Запоріжжя та Миколаїв до РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Перевезення іранських дронів здійснювали на борту військово-транспортного літака Іл-76 з льотного парку авіакомпанії Великоклада.

Крім того, наприкінці 2022 і на початку 2023 років посадовець надав літаки для перекидання з Африки на війну в Україну підрозділів російської приватної військової компанії "Вагнер". Надалі бойовиків переправляли в район Бахмуту для штурму українського міста.

Читайте також: 15 років тюрми отримав російський агент, який збирав розвіддані про місця розташування Сил оборони у Харкові та Чернівцях, - СБУ. ФОТО

"Для здійснення перельотів керівництво бойовиків укладало угоди з авіакомпанією Великоклада та переводило на її рахунки гроші за використання повітряних суден. Задокументовано, що за 8 міжнародних авіарейсів "вагнерівці" витратили 56 млн російських рублів.

Для маскування контактів з льотним загоном фігуранта представники російської ПВК використовували підконтрольні комерційні структури за межами рф", - зазначили в СБУ.

Великокладу повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Склад снарядів у Сватово у 2015 році підірвали російські диверсанти, - СБУ та ДБР