У Криму ФСБ після ударів по військових об’єктах щодня затримує "шпигунів", - ЗМІ

У Криму російські загарбники почали майже щодня затримувати місцевих жителів за підозрою нібито у шпигунстві після серії ударів по військових об’єктах.

Про це пише "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 29 вересня ФСБ Росії заявила про затримання 45-річного жителя Керчі за підозрою у "шпигунстві".

Чоловік нібито за завданням ГУР України "вів фото- та відеофіксацію переміщення військової техніки" та передавав ці відомості "куратору".

За день до цього ФСБ також заявила про затримання у Севастополі чоловіка, якого підозрюють у "держзраді".

"Той, "ухиляючись від мобілізації", виїхав до однієї із країн СНД, після чого зв'язався із представником ГУР. Далі, "за завданням української розвідки" чоловік влаштувався будувати фортифікаційні споруди в Криму", - стверджують у РФ.

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Як інформував Цензор.НЕТ, 22 вересня 2023 року штаб Чорноморського флоту РФ був уражений ракетами. Після того у споруді виникла пожежа.

Окупанти заявили про одного ліквідованого, (а згодом зниклого безвісти) росіянина.

Сили спеціальних операцій заявили внаслідок удару було ліквідовано командувача ЧФ РФ Віктора Соколова.

Вночі 13 вересня було завдано удару по суднобудівному заводу в окупованому Севастополі. Згодом стало відомо, що було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".